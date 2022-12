Santanchè, Lufthansa e la fiera InOut sul prossimo TTG Magazine

15:55

Da poco più di un mese alla guida del dicastero del Turismo, il minsitro Daniela Santanchè è già intervenuto su più fronti per definire la strategia per il futuro. Tante le priorità da affrontare e i nodi ancora al pettine da sciogliere, fra i quali in primo piano l’emergenza lavoro. Questi i temi che occuperanno le prime pagine della prossima edizione di TTG Magazine, che sarà in distribuzione e online sulla Digital edition a partire da lunedì 5 dicembre.

Pubblicità

In primo piano sul nuovo numero anche l’analisi di World Capital Group sugli scenari futuri dell’hotellerie nel post pandemia e un’intervista a cura del direttore di TTG Italia a Gabriella Galantis, direttore Sud Europa del Gruppo Lufthansa.



Spazio anche al nuovo format fieristico InOut|The Contract Community presentato da IEG, che debutterà a Rimini in concomitanza con la prossima edizione di TTG Travel Experience dall’11 al 13 ottobre 2023.



E ancora, un’intervista esclusiva ai protagonisti dell’accordo fra Destination Italia e Portale Sardegna.



L’appuntamento quindi è per lunedì 5 dicembre. Buona lettura.