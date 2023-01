Regione Piemonte: vertice sulle misure per velocizzare il rilascio passaporti

11:01

Tempistiche per il rinnovo passaporti al centro del vertice fra Regione Piemonte e prefetti e questori di tutto il territorio piemontese.

Articoli di approfondimento Agenzie Viaggi 08:10 Emergenza passaporti

Le soluzioni del ministro di Cristina Peroglio Pubblicità

Presenti insieme al presidente della Regione Alberto Cirio, il prefetto Raffaele Ruberto e il questore di Torino Vincenzo Ciarambino, e in videocollegamento dalle loro sedi i prefetti e i questori di tutte le altre province del Piemonte.



“Ho chiesto questo incontro per dare la disponibilità della Regione a supportare, nei modi possibili, il lavoro delle prefetture e delle questure che, come noto, hanno registrato un forte aumento delle richieste legate ai passaporti - spiega Cirio -. È fondamentale che i cittadini possano avere i documenti necessari all’espatrio in tempo utile e ringrazio i prefetti e i questori per la disponibilità a potenziare sia gli open day che gli sportelli dedicati alle pratiche urgenti. Abbiamo anche valutato la possibilità di coinvolgere i comuni per rendere il servizio più capillare e vicino ai cittadini. Durante il Covid gli spostamenti sono stati ridotti al minimo e molti passaporti sono andati in scadenza senza essere rinnovati in quel momento, e questo adesso che la vita è tornata alla normalità sta provocando un forte incremento delle richieste. Ci è stato però garantito che tutti i cittadini riceveranno i documenti nei tempi utili per le loro esigenze di espatrio”.



L’incontro con le prefetture fa anche seguito a due ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale e presentati da Paolo Ruzzola e Silvana Accossato per chiedere un’accelerazione sui tempi di rilascio dei documenti. In particolare, solo sul territorio torinese, il 40% delle richieste riguarda chi ha la necessità di recarsi in Gran Bretagna dopo la Brexit.



“In questo caso un accordo bilaterale tra i nostri Governi per consentire l’utilizzo della semplice carta di identità, come avviene già per molti altri Paesi extra europei, agevolerebbe moltissimo e ridurrebbe notevolmente il carico di pratiche. Ci faremo portavoci con il Governo di questa richiesta”.