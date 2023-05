di Alberto Caspani

14:00

L’ospitalità dell’Emilia Romagna è integra. Per bloccare le rapide disdette turistiche che stanno investendo la Regione, e in particolare le città simbolo della sua costa, il ministro del Turismo Daniela Santanché ha scelto Rimini per lanciare la nuova campagna promozionale 'L’Emilia Romagna ti aspetta'.

Le attività in programma

“Non vogliamo che la tragedia ambientale, con le sue drammatiche vittime, si trasformi ora in tragedia economica - queste le sue parole - tenuto conto che il 15% del Pil regionale è generato dal turismo. Già dal 1 giugno lanceremo a cascata attività di digital marketing, supportate anche dall’hashtag #togetherinemiliaromagna, su tutti i principali mercati di riferimento: Germania, Austria, Svizzera, Francia, ma anche sulle regioni italiane legate all’offerta balneare locale”.



Riposizionamento sui mercati esteri

Per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere nuovi fondi, in aggiunta ai 2 miliardi di euro stanziati come Ministero del Turismo e ai 10 milioni a favore della filiera turistica, tutte le autorità intervenute al Grand Hotel Rimini hanno inoltre indossato la maglietta blu creata da Alberta Ferretti con lo slogan 'Io ci sono' e in vendita attraverso il sito della designer. Insieme ad Apt Servizi Emilia Romagna è stato previsto un riposizionamento strategico sui Paesi centro-asiatici, onde recuperare gli ormai scomparsi flussi dall’area russa, mentre sulle tv nazionali circolerà dal 6 giugno lo spot 'Romagna, la vacanza degli italiani'.



Tutelare i lavoratori

“Quest’anno avremmo potuto superare il record storico di 60 milioni di presenze turistiche - ha evidenziato Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna - ma faremo tutto il possibile per limitare i danni. In Regione stiamo adottando tecnicamente le modalità per tutelare i tanti lavoratori stagionali sia dell’agricoltura che del turismo, ma vogliamo essere anche la prima Regione a chiudere l’accordo col Governo per il Fondo Sviluppo e Coesione”.

Tutte le attività di promozione proseguiranno sino a dicembre, grazie anche al supporto del Territorio turistico Bologna con Modena.