15:22

Sessanta milioni di fatturato nel 2020 non è una passeggiata. Soprattutto nel mondo del tour operating italiano dove brand e personaggi durano il tempo di un’estate o poco più.



Frederic Naar lo sa bene e monitora l’asticella delle vendite ogni giorno. Per sostenere la crescita è necessario mostrare alle agenzie che l’azienda dispone di prodotto valido e non gioca con le commissioni. Troppe volte e troppi operatori hanno usato l’arma “percentuale” per avvicinare la distribuzione, salvo poi fare marcia indietro al ritorno del sereno.

Naar non si espone mai con i giornali, invia pochi comunicati dai numeri roboanti e lavora dietro la scrivania per non perdere il feeling con le adv che vendono il suo prodotto.



Con un occhio sempre attento al grafico del fatturato.



Twitter @removangelista