di Oriana Davini

08:03

"Se il trend continua con questo andamento, l'obiettivo di raggiungere 60 milioni di fatturato nel 2020 sarà ben superato": così Maurizio Casabianca (nella foto), direttore commerciale e marketing di Naar, commenta l'anno appena iniziato. Il terzo, per il t.o., che si chiuderà con una crescita a doppia cifra.

I numeri

Tra il 2017 e il 2020, Naar è infatti passato dai 41 milioni agli oltre 60 previsti per quest'anno. Una crescita importante, che segna il ritorno economico di scelte strategiche operate su più fronti: piattaforma tecnologica, booking e commerciale.

"Siamo sempre stati molto web oriented - ammette il manager - ma nell'ultimo biennio abbiamo investito su staff e risorse che il mercato ci chiedeva". In primis il booking, potenziato nelle tre sedi di Milano, Roma e Napoli "per garantire alle adv il valore aggiunto della consulenza, soprattutto sugli itinerari particolari che negli ultimi anni abbiamo sviluppato molto".



Il commerciale

Un altro investimento importante riguarda lo staff commerciale, ad oggi composto da 13 professionisti. L'anno scorso, Naar ha assunto tre nuove figure di vendita in Emilia Romagna e nel Triveneto e nei prossimi mesi "potremmo aggiungere un'ulteriore figura anche in Lombardia, per coprire Milano e la zona sud verso Pavia". L'obiettivo è presidiare di persona il territorio, con "commerciali capaci che abbiano una conoscenza importante delle destinazioni e sappiano già fare consulenza booking. Negli ultimi anni abbiamo investito molto in viaggi formativi ai quali hanno partecipato staff commerciale e del booking interno".