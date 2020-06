08:01

Si sono fermati quasi subito perché le perdite salivano a vista d’occhio. Poi hanno discusso a lungo con il Governo per il piano di rilancio. Alla fine i soci tedeschi di Lufthansa hanno dovuto cedere. Ma solo all’esecutivo di Angela Merkel che ha portato in dono quasi 10 miliardi di euro. Hanno ceduto molto meno a chi pretendeva di tagliare slot Lh in cambio di denaro fresco.

Adesso, dopo il segnale di via libera, non hanno atteso molto annunciando 250 frequenze settimanali e 15 aeroporti italiani serviti.



Della serie “siamo tornati e non abbiamo intenzione di lasciare spazio”. Il country manager per l’Italia Steffen Weinstok ha inoltre sottolineato ieri che la sua compagnia sta lavorando su alcune idee innovative. “Pensiamo di garantire ai nostri passeggeri il volo di ritorno anche in caso di imprevisti”. Quali imprevisti saranno compresi non è ancora chiaro, ma in casa Lh hanno capito che per restare leader dovranno togliersi di dosso un po’ di rigidità.