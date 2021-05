Mario Draghi tour operator

11:29

La caratura internazionale gli consente di spaziare in tutti i campi. A livello europeo sta assumendo un peso rilevante, visto che i vertici della Commissione a Bruxelles sono tutti a domandare ‘Cosa pensa Mario? Cosa dice Mario? Quanto rimane al Governo Mario?’

Un momento unico da sfruttare e Mario Draghi non si è fatto sfuggire l’occasione per fare un grande spot a favore del turismo italiano. Ieri pomeriggio ha infatti invitato i turisti stranieri a tornare in Italia già dai prossimi mesi, “perchè è arrivato il momento di prenotare le vacanze in Italia”.



Chiaramente con attenzione, pass e vaccinazioni. Ma il suo passaggio finale con il sorriso sulle labbra vale più di 1000 spot televisivi e di lunghe e inutili campagne social.