Gattinoni, Robintur e la lunga trattativa

11:03

Alla fine è arrivata la firma.

Trattativa non semplice quella tra Gattinoni e Coop Robintur perché si tratta di due società strutturalmente diverse con sistemi organizzativi da mettere in linea.

Andavano avanti da tempo le discussioni e le riunioni operative e non è stata una passeggiata dare forma a un gruppo di così ampia portata.



In qualche momento nel corso dei mesi qualcosa ha frenato le trattative, senza però mai farle finire in un binario morto.

E si è arrivati a questa estate che dovrà sancire la ripresa delle agenzie e del turismo organizzato. Nella nota diramata viene confermata la prima linea di Robintur e per il momento non appare all’orizzonte alcun cambiamento del management. Saranno poi i prossimi mesi (i dati estivi) e la stesura del budget 2023 a evidenziare possibili svolte.