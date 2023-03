La porta blindata di Wizz Air

13:03

La porta in faccia, l’ennesima. Nessuno ci fa più caso, forse da tempo. Wizz Air incontrando i giornali dice a chiare lettere che non vuole avere legami e rapporti commerciali con le agenzie di viaggi. A differenza di Ryanair che in molte occasioni ha sbeffeggiato le adv, i concorrenti di Wizz hanno invece risposto in modo freddo. “Niente agenzie e solo vendita diretta”.

Altri vettori provano a tenere aperte le porte, ma senza tante cortesie. Nulla di nuovo e per le incentivazioni meglio passare più avanti.