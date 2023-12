La differenza dell’agenzia di viaggi

13:01

Trovarli non è mai facile. In tante situazioni si nascondono, mentre in altre sparano troppo alto. Magari raccontando di vendite incredibili e complimenti dei grandi fornitori. Quel mondo strano e affascinante che abbiamo sempre raccontato nella nostra rubrica (nome antico ma lasciateci almeno questo…) Agenti Segreti racchiude storie originali a volte quasi impossibili. Spesso si tratta di adv capaci di reinventarsi ogni stagione.

Perché nel digitale dirompente e nel mondo magico dei social in alcuni casi si nascondono tanti improvvisati. E l’agente deve quindi dimostrare che la consulenza è qualcosa di unico e non ripetibile. Il valore aggiunto che tutti spacciano a manciate e poi invece lo offrono in pochi.



In questo caso siamo andati sul lago di Garda, dove Nancy Manna ha raccontato che si può ancora organizzare viaggi di gruppo di livello. Passando le serate a organizzare i minimi dettagli e “pressando” tour operator e compagnie aeree per raggiungere l’obiettivo. Quel sistema di vendita che fa ancora e sempre la differenza.