Dieci regole per un viaggio

10:11

Un manuale con suggerimenti pratici per una vacanza indimenticabile nel territorio

Per un viaggio all’insegna del rispetto Exo Travel, tour operator presente con 26 uffici in 10 Paesi asiatici, ha stilato un piccolo manuale con suggerimenti pratici da consegnare ai viaggiatori. “Cerchiamo di prenderci cura non solo di chi viaggia con noi, ma anche delle destinazioni, perché siano un luogo migliore per chi le visita in vacanza, ma anche per chi ci vive e lavora - spiega Chiara Trebbi, sales manager Exo Italy -. Si tratta di semplici consigli che possono essere letti e assimilati prima e durante il viaggio, sia dagli adulti che dai bambini”.

1. Grazie

Un buon punto di partenza per stabilire un contatto con la popolazione locale è quello di imparare i saluti e la parola “grazie”. In Thailandia, Laos, Cambogia e Myanmar un modo rispettoso di salutare è chinare leggermente la testa con entrambe le mani giunte sul petto, come in preghiera.



2. Non baciatevi

Lasciarsi andare ad effusioni in pubblico potrebbe essere considerato offensivo, così come toccare e indicare le persone. Un consiglio è quello di porgere denaro e accettare regali con entrambe le mani.



3. Fotografie e curiosità

Chiedere il permesso prima di fotografare le persone e non mostrarsi infastiditi per le domande.



4. Non calpestare l’ombra

Quando si visitano siti culturali e religiosi è bene mostrare rispetto nei confronti dei monaci, novizi e suore ed evitare di calpestare l’ombra di un monaco.

Sedersi in modo da non dare le spalle a Buddha.



5. Vestiario

L’abbigliamento comodo e traspirante aiuta a prevenire le punture di insetti. Si consiglia di evitare indumenti troppo succinti e avere sempre un pareo o una maglietta a portata di mano.



6. Contrattare

Per utilizzare i trasporti locali o fare acquisti nei mercati si può senz’altro contrattare, ma sempre con il sorriso.



7. Rispetto per i bambini

Non regalare nulla o acquistare per nessun motivo beni da bambini.



8. Animali selvatici

Non alimentare il commercio di animali selvatici morti o vivi e non portare via manufatti, conchiglie o piante.



9. Il fuoco è sacro

Molte popolazioni considerano il fuoco sacro, quindi è bene non gettarvi rifiuti.



10. Stupefacenti

In alcuni Paesi del Sud-Est asiatico, come la Malesia, la detenzione di sostanze stupefacenti è punita con la pena capitale.