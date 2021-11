Un nuovo portale, l'investimento in casa Nobis

15:57

Completato il restyling del sito che consente di scoprire tutti i sei percorsi assicurativi per i clienti travel

Un sito ancora più immediato e user-friendly per scoprire tutti i sei percorsi assicurativi riservati ai clienti travel. Nobis Assicurazioni ha completato lo scorso ottobre il restyling del proprio portale nobis.it, puntando a mantenere un’alta competitività dei piani tariffari a disposizione: Easy (per individuali), Tour e Travel (per tour operator, incentive house e agenzie), Filo Diretto Hotel (per il ricettivo), Errecì e Protection (per gli operatori). Sono fra l’altro in arrivo offerte differenziate a seconda dei servizi (vettore, ricettivo, pacchetto), polizze incoming specifiche per i visitatori stranieri che prenotano in Italia, nonché la formula “Tour and Travel stand alone” per organizzatori occasionali. “Stiamo operando con il duplice obiettivo di mettere a disposizione del mercato prodotti a un pricing invariato - evidenzia Stefano Pedrone (nella foto), responsabile divisione Turismo di Nobis Assicurazioni - o addirittura ribassato. Gli operatori potranno anche contare sulle nostre coperture assicurative correlate alla pandemia, tra le quali l’interruzione a seguito di quarantena, ma anche sugli strumenti di flessibilità del prezzo e di incentivazione alla vendita”.