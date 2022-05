15:53

Rispetto alle ultime stagioni sembra crescere la fiducia degli italiani, che riscoprono il piacere di viaggiare

“I primi segnali sono assolutamente incoraggianti, con numeri finora decisamente positivi registrati sin dai ponti primaverili”. Così Silvia Cioni (nella foto), general manager di Prenotazioni24 - società proprietaria di TraghettiGDS e Traghettilines - traccia un primo bilancio sull’andamento della prossima estate e sui trend che vanno emergendo nell’area del Mare Italia, sulla base delle prenotazioni finalizzate dalle agenzie di viaggi della Penisola su TraghettiGDS - ferry distribuition system b2b - nelle ultime settimane.

Torna l’advance booking

Rispetto alle ultime stagioni, sembra crescere la fiducia. Gli italiani, sottolinea Cioni, “hanno riscoperto il piacere di viaggiare senza il timore di nuove restrizioni, e se negli ultimi due anni, l’incertezza del Covid aveva configurato scenari di prenotazioni prettamente sotto data, quest’anno il trend si sta invece riallineando con quello degli anni pre-pandemici, con molte prenotazioni già arrivate in advance booking”. Un fenomeno, quest’ultimo, che le compagnie di navigazione stanno abbracciando “lavorando bene, con politiche di pricing atte ad incentivare le prenotazioni anticipate”.



Le destinazioni

Per la stagione estiva alle porte il Mare Italia si conferma un porto sicuro, ma la competizione estera comincia a farsi sentire. “Il Belpaese resta la scelta più ambita per i turisti italiani, con Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba, Capri ed Ischia che restano le destinazioni più richieste per chi viaggia in traghetto”, anche se, rivela la general manager, “ci aspettiamo anche un ritorno di alcune destinazioni a medio raggio come la Grecia, l’Albania, le Canarie e le Baleari”.

E con l’ascesa della domanda, la piattaforma continua a investire per supportare la distribuzione. “Lavoriamo costantemente per rendere più agevole il lavoro delle adv, ragion per cui abbiamo rafforzato ulteriormente l’organico rivolto al settore agenziale, con operatori altamente specializzati che saranno come di consueto a supporto telefonico 7 giorni su 7”, conclude Cioni.