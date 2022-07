Tutte le rotte tra Italia e Usa: sette compagnie per il rilancio

15:24

C’è una new entry assoluta nei collegamenti estivi tra Italia e Stati Uniti, che quest’anno sono ripartiti con un regime molto più vicino a quello pre pandemia. La novità del mercato è la all business La Compagnie, che ha esordito sul mercato con un volo tra Milano Malpensa e New York. Il vettore si unisce così a Ita Airways, United, Delta, American, Neos, Emirates, con la prima che volerà, oltre che sulla Grande Mela da Roma e Milano, anche su Boston, Los Angeles, New York e Miami da Fiumicino. Si conferma inoltre il volo bisettimanale, sempre da Malpensa, su New York effettuato da Neos così come proseguiranno le operazioni, riavviate con grande anticipo, da parte di Emirates, sempre sulla stessa direttrice.

Per quanto riguarda le major Usa, Delta rilancia con un bigiornaliero da Roma su New York e su Atlanta e sempre dalla Capitale, con 5 frequenze su Boston. Completa l’operativo il bigiornaliero Milano-New York e il giornaliero Milano-Atlanta; destinazioni che saranno collegate anche da Venezia. In casa American ci si concentrerà in particolare sulla Capitale, con voli su Roma Fiumicino da New York Jfk, Philadelphia, Dallas, Chicago e Charlotte. Nessuna programmazione invece è prevista da Miami. American però avrà altre due rotte tricolori con il volo dalla Grande Mela su Milano Malpensa e quello da Philadelphia su Venezia.

Grande salto di qualità infine per United, che aveva iniziato a rompere gli indugi nel 2019 e che questa estate vuole provare a riappropriarsi della Penisola. Previsti due voli giornalieri tra Roma e New York, il ritorno su Napoli sempre dalla Grande Mela e l’avvio del collegamento tra Milano e Chicago a partire dalla fine di maggio.