Rotta sui binari del lusso

15:00

Dal Venice Simplon-Orient-Express a Rovos Rail i convogli più esclusivi del pianeta

La lentezza può essere anche sinonimo di lusso, quando a proporla sono i treni più esclusivi del mondo. Non c’è continente che non ne vanti almeno uno e ad accomunarli ci sono vari fattori, dalle ambientazioni solitamente rétro all’eccellenza dei servizi alla possibilità di assaporare le atmosfere del Paese che si sta attraversando grazie a spostamenti non veloci.

È il caso di uno dei treni più iconici al mondo, il Venice Simplon-Orient-Express, che torna sui binari dopo la lunga pausa dai viaggi con itinerari inediti alla scoperta dell’Europa nascosta e tre nuove Grand Suite a bordo - Vienna, Praga e Budapest - che portano a sei il numero totale di questo tipo di sistemazioni. Ispirati ai percorsi dell’era dell’oro dei viaggi, i nuovi itinerari del ‘Grand Tour’ attraversano l’Italia, la Svizzera, il Belgio e i Paesi Bassi offrendo punti di partenza da alcune delle più belle città lungo il percorso. Per le partenze da Firenze e Venezia, ad esempio, gli ospiti possono abbinare al proprio viaggio un soggiorno al Cipriani Belmond Hotel di Venezia o al Villa San Michele di Firenze.



Sempre in Europa, previsto in partenza nel 2023, arriva l’Orient Express La Dolce Vita, una delle linee di sviluppo turistico sulle quali Arsenale, la società nata dalla collaborazione fra Paolo Barletta e Nicola Bulgari, sta puntando in maniera particolare, in collaborazione con Accor. “Sarà un Orient Express diverso da quelli che abbiamo in mente - spiega Barletta, ceo di Arsenale -. Le carrozze richiameranno negli arredi gli anni della Dolce Vita, quindi i Cinquanta e Sessanta”.



Gli itinerari italiani prevedono nel Nord Italia Venezia, ma anche le Langhe, o Mantova alla corte dei Gonzaga, fra le Alpi a Cortina. In Centro Italia ci sarà Roma, ma anche Ninfa con i suoi giardini e l’Umbria, e la strada della Val d’Orcia fino a Montalcino. Verso Sud, in Sicilia l’Orient Express percorrerà la linea Palermo-Trapani, e poi ancora la costa ionica e il Salento fino a Lecce, e infine Matera.



Chef stellati a bordo

Tra i treni più lussuosi del mondo trova spazio, sempre in Europa, anche il portoghese The Presidential Train, che viaggia nella Valle del Douro da Porto a Quinta do Vesuvio, facendo salire a bordo ogni giorno chef diversi, ma tutti famosissimi,che preparano le loro delizie gastronomiche.



In Spagna partire con il Transcantabrico Gran Lujo è come fare un tuffo indietro nella storia, in carrozze originali del 1923; il treno attraversa la costa settentrionale del Paese, da San Sebastian a Santiago de Compostela.



Scoprire l’Africa

Cambiando continente un altro viaggio a passo lento è quello offerto dal sudafricano Rovos Rail, con itinerari che durano dalle 48 ore ai 15 giorni attraverso il continente. I treni dalle carrozze vintage con pannelli in legno trasportano un massimo di 72 passeggeri in 36 suite. La novità di quest’anno è il Copper Trail di 15 giorni, che partirà a luglio attraversando Zimbabwe, Zambia, Repubblica Democratica del Congo e Angola. Nel viaggio sono incluse escursioni e un safari di tre giorni nello straordinario Parco nazionale di South Luangwa, nello Zambia.



Passando all’Asia, in Giappone il Cruise Train Seven Stars, spesso definito come il treno più esclusivo del mondo, coniuga il lusso vecchio stampo con la più avanzata tecnologia. Propone tour di più giorni intorno all’isola di Kyushu ma può trasportare solo 28 passeggeri alla volta, ragion per cui occorre prenotare un posto con larghissimo anticipo.



Tra i treni a cinque stelle che attraversano l’Asia un posto spetta sicuramente al Maharajas’ Express, che vanta un maggiordomo per ogni sistemazione e propone, tra gli altri, il tour di sette giorni ‘The Indian Panorama’, alla scoperta di Delhi, Jaipur, Ranthambore e Fatehpur Sikri, Agra, Orchha e Khajuraho, e poi ancora Varanasi e Delhi. Molto richiesto anche ‘The Indian Splendour’, il tour del Rajasthan di sette giorni. S. G.