Federcongressi&eventi invia anche alle Regioni le linee guida proposte al Governo

16:24

Il mondo della meeting industry vuole ripartire. Federcongressi&eventi, con una nota, annuncia di aver inviato a tutte le Regioni le linee guida già proposte al Governo per la ripresa del settore.

Il documento comprende anche il protocollo per i concorsi, con le indicazioni elaborate per svolgere questa particolare tipologia di attività in tutta sicurezza. Tra le misure previste, anche una distanza di sicurezza di 2 metri tra i diversi candidati e l’obbligo di mascherine e guanti.



“È prioritario per la ripresa economica del Paese che la Fase 2 veda la ripartenza dell’intero settore degli eventi e dei congressi - afferma il presidente di Federcongressi&eventi, Alessandra Albarelli (nella foto) -. Parliamo infatti di un comparto che genera 65,5 miliardi di euro con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro/anno attraverso 569 mila addetti. Fermare gli eventi significa fermare l’economia ”.