Carlotta Ferrari confermata presidente di Convention Bureau Italia

13:51

Carlotta Ferrari è confermata alla presidenza di Convention Bureau Italia. La nomina è giunta nel corso di un’assemblea svoltasi in formato digitale, durante la quale sono presentate le future attività di Cb Italia, che punterà all’implementazione di strumenti digitali per la propria community.

Nel prossimo mese di settembre riprenderanno i webinar “What Buyers Want”, finalizzati alla comprensione dei mercati esteri e a una più veloce ripartenza. In dicembre, invece, si terrà ‘Italy at Hand, the Event a Matera’, evento di puntra.



Nell’ambito dell’assemblea è stato nominato anche il nuovo cda di Cb Italia, composto da Sofia Gioia Vedani (Confindustria Alberghi), Ivana Jelinic (Confcommercio), Corrado Luca Bianca e Paolo Mazza (Assohotel), Giuseppe Roscioli (Federalberghi), Pietro Piccinetti (Federcongressi&eventi), Stefano Fiori (Federturismo), oltre che dalla stessa Ferrari. “Con i nuovi consiglieri - ha affermato la presidente - sono certa che riusciremo a individuare le giuste soluzioni per superare un periodo così particolare”.