Cisalpina Mice, l’idea dei Digital Events per ripartire dopo il Covid

12:12

Cisalpina Mice riparte con i Digital Events. La divisione Meeting Incentive Congress ed Events di Cisalpina Tours, in collaborazione con BC Today Events, ha lanciato una soluzione innovativa a servizio delle aziende, per la produzione di eventi virtuali o ibridi, convention, presentazioni e il lancio di nuovi prodotti.

“Il mondo degli eventi si è dovuto obbligatoriamente fermare di fronte alla pandemia – illustra Maria Guadalupe Lucasevich, Cisalpina Mice director -, ma proprio in questa situazione di difficoltà la necessità di comunicazione da parte delle aziende è aumentata. I Digital Events sono stati la nostra soluzione che abbiamo puntualmente proposto con delle live demo e appuntamenti privati negli studios. Il riscontro è stato subito molto positivo e la macchina degli eventi si è rimessa in moto”.



Il progetto

Il progetto si fonda su tre leve: innovazione, tradizione e ibridazione. Innovazione e tecnologia sono alla baste dei Digital Events, con l’impiego di realtà aumentata, proiezioni olografiche, ambienti di ripresa virtuale in 3D e multi streaming con piattaforme digitali, che permettono un’ampia versatilità alla realizzazione dell’evento con la possibilità di avere presentatori in studio, relatori collegati da casa e pubblico in live streaming.



Nel segno della ‘tradizione’, ogni evento viene progettato seguendo la filosofia ‘The Art Of Caring’ e adattato alle singole esigenze del cliente.



Ibridazione è, infine, la nuova possibilità di organizzazione degli eventi, che permette la presenza di una parte delle persone in studio (rispettando le norme del distanziamento sociale) e il collegamento da casa della restante parte.



“Riteniamo che questo nuovo modo di organizzare gli eventi si andrà ad affiancare alla modalità più classica ancora per diverso tempo permettendo comunque una partecipazione diffusa e, allo stesso tempo, una razionalizzazione dei costi. Confidiamo che, anche grazie ad iniziative come i Digital Events di Cisalpina Mice, il settore si possa riprendere il più presto possibile”, conclude Lucasevich.