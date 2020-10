TTG Travel Experience, domani il debutto: temi e protagonisti

15:21

Si apre domani l’edizione 2020 TTG Travel Experience. A inaugurare ufficialmente la manifestazione di Italian Exhibition Group, alle 12, i saluti del presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, e dell'assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini.

Seguirà un talk show condotto da Simona Ventura con Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Giorgio Palmucci, presidente Enit Agenzia Nazionale del Turismo, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi e Giovanni Malagò, presidente Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano.



Sul calendario internazionale è il primo appuntamento di settore che si tiene in presenza fisica, dunque al 57° TTG il sistema del turismo italiano traccerà un primo consuntivo dell’urto dell’emergenza Covid ma, soprattutto, si preparerà a cambiare business model per progettare nuovi obiettivi sul 2021.



Gli eventi

Sono circa 150 gli eventi distribuiti nelle otto “arene” durante i tre giorni di manifestazione, ispirati dalla Vision 2020 “Think Human”. Per i buyer di Paesi dai quali sia problematico raggiungere l’Italia è garantito il matching con gli espositori su una piattaforma digitale dedicata.



Chi partecipa

Presenti in fiera sono presenti le più rappresentative Associazioni di categoria, le Regioni insieme a Enit.



Presenti anche Astoi Confindustria Viaggi e Fto Federazione Turismo Organizzato.



Il calendario

Tra gli eventi di punta, Federalberghi terrà a Rimini la sua 70esima Assemblea Nazionale.



L’Organizzazione Mondiale del Turismo Unwto, presenterà le linee guida della ripartenza internazionale del turismo. L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano illustrerà, invece, un focus su sicurezza, flessibilità e digitalizzazione del tourist journey.



Un padiglione per l'Emilia

Un intero padiglione è dedicato a “Lo Sport in Valigia”, area firmata dalla Regione Emilia-Romagna, dove viene presentata la Sport Commission regionale che lavora sui grandi eventi. Nel distretto “Regeneration! by SIA”, spazio all’hospitality design, con la Design Arena pensata per condividere soluzioni innovative per l’hôtellerie. A



l SUN Beach & Outdoor Style, grazie a Faita Federcamping, debutterà la prima ricerca interuniversitaria realizzata sul turismo balneare italiano.