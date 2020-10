Gattinoni e gli eventi a distanza: tre soluzioni per i clienti

10:57

Tre modalità per consentire alle aziende di continuare a mantenere visibile il proprio brand attraverso eventi a distanza. Sono queste le nuove soluzioni proposte dalla divisione mice del Gruppo Gattinoni per i propri clienti in questa fase in cui sono bloccati convegni ed eventi che prevedono il contatto fisico.

“Gattinoni non si ferma – spiega Samuele Rasola (nella foto), direttore creativo Gruppo Gattinoni -, questo momento di difficoltà rappresenta per noi l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i nostri clienti per portare maggiore attenzione ai contenuti e a nuove forme di comunicazione efficace e sorprendente. La distanza non ci ha fermato, grazie all’utilizzo della tecnologia come valido strumento per rappresentare idee, messaggi di brand e prodotto in modo innovativo e ancora più coinvolgente”.



I tre strumenti proposti sono le ‘live conference’, il ‘virtual studio’ e il ‘real studio’: per questi ultimi due la differenza è che nel primo caso viene creata una scenografia virtuale in 3D, mentre per il secondo si tratta di uno studio televisivo vero e proprio con elementi scenici reali insieme a collegamenti streaming da remoto.