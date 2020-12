Una certificazione per la figura del Meeting and Event Manager

17:29

Riconosciuta la figura professionale del Meeting and Event Manager. Come annunciato in una nota da Federcongressi&eventi e Mpi Italia Charter, è ora disponibile per gli operatori del settore congressuale la certificazione di Meeting and Event Manager, che fa riferimento aalla norma UNI 11786 'Attività professionali non regolamentate. Meeting and Event Manager Requisiti di conoscenza, abilità e competenza'.

La certificazione, spiegano le associazioni in una nota, risponde all’esigenza sempre più sentita dall’intero settore di dare un’identità riconosciuta a una figura professionale dalle competenze complesse, articolate e in costante evoluzione. Grazie alla convenzione sottoscritta con Intertek (multinazionale accreditata da Accredia per l’erogazione di servizi di ispezione e certificazione di sistemi di gestione e di prodotto e di persone) sia Federcongressi&eventi che MPI Italia Chapter sono diventati centri di esame autorizzati per il conseguimento della certificazione professionale.



L'esame

Sono state già definite le date d’esame: 21 gennaio e 22 marzo 2021, a cui seguiranno ulteriori sessioni a giugno e ottobre.



"Abbiamo atteso questo momento con la consapevolezza di offrire ai colleghi del settore un’opportunità di riconoscimento ufficiale di una professione molto articolata, che richiede un costante aggiornamento per mantenerne elevati gli standard qualitativi a garanzia del cliente e dei fornitori”, dichiara Maddalena Milone vicepresidente Sezione Turismo Confindustria Bari Bat e presidente MPI Italia Chapter. “Ottenere questo riconoscimento dall’Ente di Normazione Italiano è un traguardo prestigioso che eleva gli standard professionali di competenza e quindi l’autorevolezza della filiera congressuale. Abbiamo una certificazione e la renderemo una best practice internazionale”.



All’esame possono accedere i professionisti con comprovata esperienza professionale nel ruolo: sono richiesti 5 anni di esperienza professionale se in possesso di Diploma di Maturità; 3 anni di esperienza professionale se in possesso di Laurea e almeno 60 ore di formazione specifica.



La certificazione professionale si ottiene superando l’esame che si basa su 3 prove, 2 scritte e 1 orale relative alle cinque fasi di attività del Meeting and Event Manager e a tre attività trasversali descritte nella norma UNI 11786.