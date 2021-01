A Firenze il Congresso internazionale della Psicologia Applicata del 2026

17:22

Il board dello Iaap (International Association of Applied Psychology) ha scelto Firenze come sede del Congresso internazionale della Psicologia Applicata che si svolgerà nell'estate 2026 nei locali della Fortezza da Basso.

Pubblicità

Un risultato importante per il settore congressuale ma anche per l'economia e il turismo in quanto l'evento, come afferma Cecilia Del Re - assessore al Turismo del Comune di Firenze - porterà in città 4mila partecipanti e un indotto da 5 milioni di euro ridando slancio a un settore fondamentale per combattere il turismo mordi e fuggi, grazie a una maggiore permanenza media, capacità di spesa e attenzione alla città.



"L'aggiudicazione del Congresso internazionale Iaap 2026 rappresenta uno straordinario segnale di ripartenza che ci permette di guardare con maggior fiducia ed ottimismo al futuro del nostro mercato" - dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera. L. F.