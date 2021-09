In Sardegna a ottobre la riunione autunnale del Chapter Italiano Ehma

12:44

Si svolgerà in Sardegna, al Pullman Timi Ama, dal 1° al 3 ottobre, la riunione autunnale del Chapter Italiano dell’European Hotel Managers Association.

Durante la riunione, si svolgeranno le elezioni del delegato nazionale e del suo deputy per il mandato 2022-2024, in previsione delle elezioni presidenziali che si terranno a Lugano in occasione dell’Assemblea Generale Ehma il prossimo marzo.



Verranno inoltre consegnati gli attestati ai Mentor e Mentees che hanno partecipato al 3° ciclo del progetto “Mentor Me”, organizzato dal Comitato Innovazioni.



I lavori proseguiranno con vari interventi dei partner Ehma Italia, per concludersi con la presentazione di Cosimo Finzi, sociologo e ricercatore AD AstraRicerche, sull’evoluzione ed i cambiamenti delle tendenze dovuti alla pandemia.



Nel corso della serata di gala, il 2 ottobre, il delegato nazionale Ezio A. Indiani annuncerà il vincitore del premio ‘Hotel Manager Italiano dell’Anno 2021’.