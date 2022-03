De Negri, Bmt: “Finalmente si torna alla normalità”

09:17

Incoming e turismo di prossimità saranno i due focus primari della prossima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 18 al 20 marzo. I due punti da cui fare ripartire la macchina del turismo dopo due anni di crisi profonda per tutto il settore.

“Sarà certamente il turismo di prossimità che aiuterà le nostre attività a ritornare alla normalità con la spinta per affrontare meglio il mondo diverso dell’outgoing – commenta il patron di Progecta Angioletto De Negri -. È una vera panacea per il mercato dell’intermediazione turistica, fermo da due anni e ancora senza grandi aspettative, per ritornare ai fatturati derivanti dal tradizionale turismo organizzato dell’outgoing. Perché non trarre questa grande opportunità offerta da Bmt nel momento ancora critico della nostra professione?”



In fiera prevista la presenza di una folta rappresentanza di buyer internazionali provenienti da Usa, Gran Bretagna, paesi Scandinavi, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, paesi Baltici, Olanda, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria. Presenti inoltre 11 Regioni italiane, ognuna impegnata anche nella presentazione di un contest legato al proprio territorio.