Disneyland Paris compie 30 anni e festeggia il traguardo al fianco delle agenzie di viaggi italiane, invitate a partecipare al D-Factor, il talent show formativo articolato in due fasi. A conclusione della prima parte del progetto, sviluppatasi online e al quale hanno partecipato oltre 3mila punti vendita, i 30 agenti che hanno realizzato il miglior punteggio sono stati invitati a partecipare, questa volta in presenza, all'evento finale in programma oggi e domani, 6 luglio, direttamente a Disneyland Paris.

TTG media partner e in giuria

Media partner dell'evento sarà TTG Italia, impegnata a raccontare dal vivo e a diffondere sui diversi i canali di comunicazione tutte le fasi della due giorni parigina. Fra i componenti della giuria impegnata a decretare i vincitori, anche il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista.



Tutti i dettagli sull'evento e i nomi dei finalisti nel servizio pubblicato su TTG Magazine, disponibile online a questo link