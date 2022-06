11:28

É iniziato il conto alla rovescia per la fase finale di D-Factor, il roadshow organizzato da Disneyland Paris che vedrà 30 agenti di viaggi confrontarsi il prossimo 5 luglio in una sfida senza esclusione di colpi che decreterà i 5 super-agenti Disney.

I finalisti

In occasione dei 30 anni di attività del parco, gli agenti italiani che hanno realizzato il miglior punteggio nella fase iniziale del roadshow, sviluppatasi in forma digitale, sono stati invitati a vivere in presenza la seconda parte dell’evento proprio a Disneyland Paris.

Media partner dell'evento sarà TTG Italia, che racconterà in diretta tutte le fasi salienti della due giorni parigina.



Il direttore di TTG Italia nella giuria

I 30 fortunati sono infatti attesi il 5 luglio al parco, in tempo per partecipare alla formazione e alla finale D-Factor. Dalle 14,30 alle 18,30, i 30 agenti si sfideranno per scoprire il D Factor che c’è in ognuno di loro. La finale si terrà presso il Convention Center del Disney Hotel New York – The Art of Marvel.



Suddivisi in sei squadre, gli adv si affronteranno in una sfida senza esclusione di colpi sotto l’occhio vigile di una giuria della quale farà parte anche il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista.



I vincitori riceveranno una sorpresa durante il loro soggiorno.



Il programma

L’evento pilota creato per il nostro mercato proseguirà in serata con Disney D-Light, il nuovo pre-show con giochi d’acqua e di luci sul castello della Bella Addormentata, mentre il giorno successivo verrà dedicato all’esperienza nei parchi Disney.