Al via a Rimini la decima edizione di IBE Intermobility and Bus Expo

10:27

Si apre oggi anche la decima edizione di IBE Intermobility and Bus Expo, l’appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group, che mette in mostra il presente e il futuro dell'intermobilità in ogni sua declinazione apre oggi le porte alla Fiera di Rimini, ingresso Est. L’esposizione proseguirà fino a venerdì 14 e si propone quest’anno con grandi novità di prodotto e un’agenda di eventi particolarmente ricca, attenta al momento di transizione che la mobilità collettiva sta attraversando.

Ad aprire i lavori sarà il “1° Forum nazionale della nuova mobilità sostenibile collettiva: quali riforme e quali investimenti” a cura del Comitato Tecnico Scientifico di IBE - Intermobility and Bus Expo. L’evento intende fare il punto sul posizionamento attuale e prospettico della Mobilità Locale Sostenibile e si pone come sintesi e anticipazione di molti temi che verranno sviluppati con i protagonisti della Community nei singoli eventi “verticali” durante i giorni della kermesse riminese.

In dettaglio il dibattito della Tavola Rotonda iniziale (a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e decisori ai diversi livelli di Governo) sarà introdotto dalle conclusioni contenute nel “discussion paper” di Isfort "Trasporto pubblico e mobilità locale sostenibile: per una nuova normalità innovativa e resiliente". Il Forum si propone di fare il punto sul posizionamento attuale e prospettico della Mobilità Locale Sostenibile, fornendo un cruscotto di dati aggregati utili a sondarne i tre assi portanti (il mercato, le politiche di sostegno e gli scenari evolutivi), insieme a una serie di stimoli utili a dare risposta alle domande chiave emergenti dall’industria e dalle nuove filiere connesse.