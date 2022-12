Wttc Global Summit, l’edizione 2022 in cifre

12:35

Il Ruanda erediterà il successo di un Wttc Global Summit che porta in alto l’asticella. La 22esima edizione in Arabia Saudita ha visto infatti la partecipazione di oltre 3mila delegati con speaker del calibro di Theresa May, Ban Ki-Moon ed Edward Norton.

Complessivamente hanno partecipato 85 Paesi con oltre 50 ministri, più di 250 giornalisti e migliaia di persone collegate da remoto. Un traguardo cruciale anche per l’Arabia Saudita che, come dice Julia Simpson, presidente e a.d. del Wttc, “sarà la principale destinazione del futuro, poiché non soltanto sta investendo 800 miliardi di dollari nel mostrare al mondo la propria bellezza ma è soprattutto un luogo che - dal Mar Rosso alle montagne innevate - è pieno di sorprese”.



Gaia Guarino