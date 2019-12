Albergatore Day: appuntamento a gennaio alla Nuvola di Roma

13:24

Torna a Roma l’Albergatore Day, l’evento organizzato per la 17esima volta da Federalberghi Roma che si è ritagliato uno spazio da protagonista come arena di dibattito per la categoria dei professionisti dell’ospitalità.

E proprio questa sua centralità ha spinto il gruppo di lavoro che organizza l’appuntamento a guardare a nuovi orizzonti, scegliendo anche una nuova location, come si legge su Hotelmag. La manifestazione si svolgerà, infatti, i prossimi 24 e 25 gennaio non più al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, ma al Roma Convention center La Nuvola.



Un cambio di location che si configura come figura di un’evoluzione continua dell’evento, che si articolerà tra dibattiti, workshop, premiazioni e momenti istituzionali.