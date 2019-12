A Parma la 70° Assemblea Nazionale di Federalberghi

12:28

È stato scelto il logo della 70esima Assemblea Nazionale di Federalberghi, in programma a Parma dall’8 al 10 maggio 2020. Vincitrice del contest lanciato per la creazione e la scelta del logotipo è Francesca Romana Polli, giovane designer del corso di laurea di Grafica e Comunicazione visiva del Quasar Institute for Advanced Design. La sua vittoria, riporta HotelMag, è stata proclamata al termine di una selezione, a cui hanno preso parte 500 giurati, tra le cinque proposte giunte in finale e tutte realizzate da studenti del Quasar Institute.

Il logo raffigura, in forma stilizzata, il Battistero di San Giovanni, uno dei monumenti più simbolici di Parma, che proprio nel 2020 sarà Capitale Italiana della Cultura, evento che la città emiliana inaugurerà con una tre-giorni di appuntamenti speciali dall’11 al 13 gennaio.



“La scelta stilistica si basa sulla sintesi della costruzione stessa, racchiudendo in poche linee un grande esempio di transizione architettonica dallo stile romano allo stile gotico – spiega una nota Federalberghi -. Il cerchio nel suo significato più intrinseco, rappresentato come il sole, raffigura anche un punto di messa a fuoco, lo stesso di Federalberghi nel valorizzare gli interessi economici e sociali degli imprenditori turistici. La palette cromatica utilizzata richiama i colori della città di Parma, così nel suo insieme il logo conferisce riconoscibilità al luogo e allo stesso tempo ne delinea un’immagine completamente rinnovata”.