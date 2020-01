Rent the Runway Closet Concierge, la moda sbarca in hotel

09:24

Fare una valigia intelligente non sempre è facile: può capitare quell'imprevisto che manda in crisi in quanto non si dispone del look adeguato.

A far viaggiare leggeri e sereni ci pensa 'Rent the Runway Closet Concierge', il servizio attivato dalla società Rent the Runway in collaborazione con W Hotels grazie al quale i clienti della catena alberghiera di proprietà di Marriott International, durante il soggiorno, potranno noleggiare abiti e accessori (massimo di 4 pezzi) adatti ad affrontare ogni situazione.



Il tutto sarà recapito in camera e disponibile all'arrivo e fine alla fine del soggiorno: dovranno infatti essere riconsegnati al check out. Al momento il servizio è disponibile solamente presso le strutture di Aspen, South Beach, Washington Dc e Hollywood ma, stando a quanto rivelato in un'intervista a Cnbc.com da Maureen Sullivan, Coo di Rent the Runway, l'obiettivo è quello di estendere il programma anche alle altre strutture della lussuosa catena di hotel.



Livia Fabietti