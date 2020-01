Saponette usate in hotel: la campagna di Clean the World

17:03

Migliaia e migliaia di saponette vengono buttate dalle strutture alberghiere dopo essere state utilizzate – magari solamente per una volta – dai clienti.

Ma esiste la possibiltà di non sprecare completamente questa risorsa? A pensarci è stata Clean the World, un’organizzazione che – come riportato sulle colonne de Il Secolo XIX - dà a quelle saponette una seconda vita.

Clean the World collabora dal 2009 con oltre 5mila alberghi e resort. Dalle vecchie saponette ne nascono di nuove per essere donate a bambini e famiglie in Paesi dove polmonite e colera continuano a mietere vittime specie fra i più giovani. Dal 2009, come segnalato su La Stampa, Clean the World ha distribuito oltre 46 milioni di saponette in 127 paesi.