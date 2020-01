New York, ecco l’hotel con la pista di pattinaggio sul tetto

19:30

Non è la solita pista di pattinaggio a New York. Quella allestita dal The William Vale, luxury hotel di Williamsburg - una delle zone più cool di Brooklyn - si trova sul tetto, al 23esimo piano, e permette di godere di un panorama unico sulla Grande Mela.

La pista è stata creata da Glice, un’azienda specializzata in tecnologia green. L’accesso è consentito sia agli ospiti dell’hotel, sia ai visitatori esterni, che possono anche usufruire dei servizi del bar e della zona relax riscaldata. Il mercoledì, il venerdì e la domenica l apista di pattinaggio è aperta anche in orario notturno, fino alle 22.