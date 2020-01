Gruppo Una lancia le Mixology Masterclass per gli ospiti

13:26

L’ospitalità italiana di Gruppo Una nel 2020 si arricchisce di nuove proposte. Questo anno si inaugura attraverso le esperienze di Mixology Masterclass, speciali lezioni in cui gli ospiti hanno l’occasione di immergersi nell’arte della mixology, riscoprendo le origini di celebri liquori e distillati. Capofila di questo viaggio tra gli ingredienti e i profumi del territorio è l’Hotel Versilia Lido, della collezione Una Esperienze.

Come racconta Hotelmag il corso, della durata di circa due ore, è tenuto da professionisti, ma si rivolge ad amatori e gruppi di amici che vogliono arricchire il loro soggiorno con un’esperienza pratica e autentica dei prodotti locali, in cui approfondire come la tradizione italiana del saper bere abbia influenzato bar, bartender e cocktail in tutto il mondo. Ospite d’eccezione è Zàgaro, house cocktail di Gruppo Una.



A seguire, gli ospiti sono accompagnati in un percorso attraverso l’evoluzione della mixology internazionale e italiana, dagli albori ai giorni nostri, per poi addentrarsi in una rassegna di strumenti e tecniche che culmina nel workshop pratico. In questa fase i partecipanti hanno l’opportunità di cimentarsi nella preparazione di tre cocktail, scelti tra le proposte italiane di fama internazionale, drink internazionali con forte influenza di spirits italiani e cocktail diventati popolari, rivisitati in chiave italiana.

Le tre diverse declinazioni di Mixology Masterclass sono già a disposizione degli ospiti dell’hotel di Camaiore, Versilia Lido Una Esperienze: Gin Experience Masterclass; Whiskey and Cheese Masterclass; Cocktails Masterclass