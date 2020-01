Una patata gigante per albergo, apre il Big Idaho Potato Hotel

12:39

Ha la forma di una patata gigante il Big Idaho Potato Hotel, lo strano albergo che ha aperto negli Stati Uniti, a Boise, capitale nell’Idaho. Il ‘tubero’, disponibile anche su Airbnb, è immerso nella campagna. Posizionato su un prato è lungo 8 metri, pesa 6 tonnellate e può ospitare due persone.

Come si vede nella gallery di siviaggia.it, la camera è graziosa e curata nei minimi dettagli, con pareti bianche che ricordano quelle delle antiche case di campagna e mobili con colori pastello. Non mancano angolo cottura, letto matrimoniale e giradischi vintage. Per il completo relax, nella toilette, realizzata all’interno di un silo situato vicino al Potato Hotel, è possibile concedersi un bagno rilassante in una vasca idromassaggio.