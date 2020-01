Fenc-e Nature, così Philippe Starck e Cassina ripensano l'outdoor per gli hotel

12:37

Philippe Starck e Cassina svelano il frutto della loro ultima collaborazione: Fenc-e Nature, una collezione outdoor ispirata alla natura. La selezione di materiali naturali e la qualità di ogni componente creano una collezione durevole, caratterizzata da forme organiche, quasi primitive, ed elementi tattili. La collezione si compone di divano, poltrone, tavoli e tavolini bassi.

Questa nuova collezione, riporta HotelMag, è la continuazione di un viaggio intrapreso da Philippe Starck e Cassina per rivoluzionare il modo in cui viene concepito il divano classico, proponendo materiali e soluzioni all’avanguardia.



“Fenc-e Nature è il sogno di una vita in armonia con la Natura, elegante e rispettosa. Non è un progetto, è una proposta di stile di vita”, la definisce Philippe Starck. Con Fenc-e Nature ho creato qualcosa che non sembra uscito da una fabbrica – racconta l’archistar -, ma che porta con sé umanità, fascino, poesia, creatività e natura”.



Lo schienale individuale di ogni sedile è tessuto a mano con una corda secondo uno schema specifico studiato appositamente per questo progetto; lo schienale è disponibile in salice naturale, con possibilità di regolarlo in due diverse posizioni: conversazione o relax. Il comfort e l’indeformabilità sono garantiti da un innovativo materiale utilizzato nell’imbottitura del cuscino, realizzato in fibra di poliestere soffiato ad aria e memory foam. La forma organica della base in alluminio pressofuso è stata applicata anche alla base dei tavolini con piano in doghe di teak massello sabbiato.