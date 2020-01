Federalberghi Roma, nasce il Comitato Alberghi Storici

15:42

Corsia preferenziale per prenotazioni e agevolazioni per concerti, ingresso a musei e luoghi storici, menù legati all’antica Roma, oltre a sinergie con altri locali, botteghe, dimore e negozi accumunati da una lunga storia alle spalle.

Si presenta, si legge su Hotelmag, all’interno della cornice dell’Albergatore Day, al Convention Center La Nuvola, il Comitato Alberghi Storici di Federalberghi Roma, il club che riunisce oggi 48 strutture attive prima del 1950 di Roma e provincia. “In un periodo in cui tutto va a velocità sorprendente anche nel turismo, con l’evoluzione del mercato e la nascita di nuove strutture, noi – ha sottolineato il presidente Carlo De Angelis – abbiamo voluto distinguerci, dando il valore che merita al passato per far conoscere e respirare l’atmosfera delle nostre ‘case’ agli ospiti che arrivano da ogni parte del mondo”.