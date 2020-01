Anno da record per Room Mate Group, fatturato a 107 milioni di euro

17:16

Si è chiuso con un record di faturato il 2019 di Room Mate Group, che con oltre 107 milioni di euro fa segnare un incremento anno su anno del 23 per cento.

Di questi 101 milioni arrivano da Room Mate Hotels, a cui fanno capo 26 strutture presenti in 7 paesi diversi, anche in questo caso con un incremento del 23% rispetto all’esercizio precedente. Inoltre, l’Ebitda del gruppo cresce fino a 5,1 milioni di euro, pari a un aumento del 55% rispetto al 2018.



“L’occupazione degli hotel – si legge in una nota - raggiunge l’85% con una crescita del prezzo medio: l’Adr fino a 144,24 euro e il RevPar fino a 122,97 euro. Infine, il Gop degli hotel raggiunge i 44 milioni di euro, a fronte dei 36 milioni del 2018, per una crescita pari al 21%”.