BeachcomberDiscovery 2020: tutte le novità da Mauritius

di Paola Trotta

15:27

In attesa dell’apertura, nel 2021, di Le Salines, nono resort a firma Beachcomber Resorts& Hotels a Rivière Noire, nella zona sud ovest dell’isola, il gruppo ha lanciato per quest’anno un grande restyling generale vedrà protagonista per il 2020 lo Shandrani, che chiude dal 4 maggio al 4 novembre riaprendo in una veste completamente nuova.

Articoli di approfondimento Internazionale 12:55 #BeachcomberDiscovery2020: tutti i volti di Mauritius di Paola Trotta Pubblicità

Lo annuncia a TTG Italia Sheila Filippi, general manager Italia del Gruppo Beachcomber Resorts& Hotels, nel corso di Beachcomber Discovery 2020, il game esperienziale dedicato agli adv per scoprire Mauritius in una modalità tutta nuova. In una settimana 50 adv suddivisi in squadre hanno vissuto la destinazione e conosciuto il prodotto on the road tra escursioni e prove divertenti soggiornando nei diversi Beachcomber Hotels sparsi sull'isola.



Il mercato italiano sta performando bene, dice Filippi: “Negli ultimi cinque anni c'è stata una crescita costante con una variazione che va dal 18% al 23% ogni anno. I Beachcomber preferiti dal mercato italiano sono il Victoria, Mauricia e Canonnier, che possono essere interscambiabili, formula attiva anche tra il Dinarobin e Le Paradis a Sud dell'isola, mentre il Trou aux Biches è sempre più apprezzato”.