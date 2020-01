BeachcomberDiscovery2020: tutti i volti di Mauritius

di Paola Trotta

12:55

Mare, cultura, avventura: sono questi alcuni degli ingredienti del #BeachcomberDiscovery2020 a Mauritius, l'adventure social tour 2.0 ideato da Beachcomber Resorts & Hotels in collaborazione con Alpitour e Alitalia. Con il supporto organizzativo di Mautourco, ben 50 agenti di viaggio si sfidano in un avvincente tour game a squadre a tappe alla scoperta dell'isola e dei lussuosi Beachcomber Hotel.

Pubblicità

Ogni giorno un'esperienza diversa, per vivere ogni aspetto del territorio, dal rally in stile Pechino Express alle prove culinarie come Masterchef alle prese con piatti tipici, gare in spiagge e nei mercatini dei centri storici, tour in catamarano alla ricerca dei delfini e cene in spiaggia.



Un vero viaggio esperenziale, tra i resort Beachcomber come Mauricia, Victoria, Trou aux Biches, Dinarobin, Paradis, Canonnonier, Shandrani.



La catena inoltre ha in cantiere una nuova nuova apertura: a fine 2021 infatti aprirà il nono resort, Le Salines.



"Una nuova esperienza da proporre al mercato italiano - afferma Sheila Filippi, Direttore Italia Beachcomber Resorts & Hotel - , sempre più in crescita sull'isola e nei nostri resort"