Coronavirus: Federalberghi lancia il volantino informativo in hotel

15:52

Uno strumento che ha lo scopo di “informare e rassicurare, anche per evitare che si creino allarmi ingiustificati”. Così Federalberghi descrive il volantino, predisposto in lingua italiana e inglese e messo a disposizione degli associati, per illustrare ai collaboratori e ai clienti degli alberghi alcuni semplici gesti che possono limitare il rischio di esposizione al cosiddetto “coronavirus”.

Fra le ‘regole’ da seguire, si legge sul volantino, “pulire frequentemente le mani usando un detergente a base di alcool o acqua e sapone; coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta al momento di starnutire o tossire; gettare il fazzoletto immediatamente e lavare le mani; evitare il contatto ravvicinato con chiunque abbia la febbre e la tosse; in caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, consultare immediatamente un medico”.



Il volantino è disponibile presso le associazioni territoriali degli albergatori aderenti a Federalberghi.