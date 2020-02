Gli hotel migliori del mondo: la lista di Forbes Travel Guide

08:30

La 'Bibbia' del lusso internazionale, lo Star Award firmato Forbes Travel Guide, ha premiato negli scorsi giorni i migliori hotel, ristoranti e spa del mondo. La lista di strutture luxury globale quest'anno conta 1.898 selezionati in 73 Paesi del mondo.

Sono 107 i nuovi ingressi nella lista, di cui 70 Five Star, 120 Four Stars e 81 Recommended Hotel.

Gli immortali

Al di là dei nuovi ingressi e dei luoghi del mondo che ospitano il maggior numero di hotel selezionati, ci sono alcune strutture che battono tutti i record di qualità. Sono le 'grandi star' immortali: 11 hotel che hanno mantenuto la loro classificazione '5 stelle' da oltre 20 anni.



Sono tutti nomi celebri, a partire dal The St. Regis New York, a cui fanno compagnia Four Seasons Hotel Chicago, Four Seasons Resort Palm Beach, Four Seasons Hotel Boston, Four Seasons Hotel New York, The Beverly Hills Hotel, The Peninsula Beverly Hills, Viceroy L'Ermitage Beverly Hills, The Little Nell ad Aspen, The Point al Saranac Lake, New York and Twin Farms a Barnard, nel Vermont.



I nuovi mercati

Quest'anno Forbes Travel Guide punta i riflettori su nuovi mercati internazionali come Antigua, le Bahamas, Cambogia, Egitto, le Isole Fiji, la Polinesia Francese, le Seychelles e il Sudafrica, molti dei quali hanno ricevuto l'ambito riconoscimento Five-Star.



Un totale di 432 onorificenze Five-Star è stato attribuito a hotel, ristoranti e spa. Per la prima volta le 5 stelle sono arrivate ad Antigua, Bora-Bora, Cambogia, Città del Capo, Doha, le Isole Fiji, Irlanda, Johannesburg, Maldive, Mauritius, Monte Carlo, Mosca, Praga, San Pietroburgo, le Seychelles e Tahiti.



Big Player

Four Seasons continua a essere il brand con il maggior numero di Five-Star hotel nel mondo, e ha aggiunto 11 nuove strutture Five-Star alla propria collezione di super stellati. Fra le new entry per il marchio Four Seasons Resort Mauritius ad Anahita, Four Seasons Resort Maldives a Kuda Huraa, Four Seasons Hotel Moscow e Four Seasons Hotel The Westcliff a Johannesburg.



Wynn Resorts ha ricevuto il più alto numero di riconoscimenti in particolare per le strutture di Las Vegas, con i Five-Star awards per Wynn Las Vegas, Encore at Wynn Las Vegas, Wynn Tower Suites, Encore Tower Suites, The Spa at Wynn Las Vegas, The Spa at Encore Las Vegas and Wing Lei oltre a otto riconoscimenti per Wynn Macau, Encore Macau, Golden Flower at Encore Macau, Mizumi at Wynn Macau, Wing Lei at Wynn Macau, Il Teatro at Wynn Macau, The Spa at Encore Macau e The Spa at Wynn Macau. Anche Wynn Palace Macau ha ricevuto sette Five-Star award.



Le città

Londra ha ribadito la propria posizione di capitale mondiale delle Five-Star con 19 top hotel, incluse sei new entry: Brown's Hotel di Rocco Forte Hotels; Four Seasons Hotel London a Ten Trinity Square; Rosewood London e The Berkeley. The Egerton House Hotel e The Milestone Hotel & Residences si aggiungono a Hotel 41 consentendo a Red Carnation Hotels di aggiudicarsi tre Five-Star nella città di Londra.



"Il nostro ruolo in Forbes Travel Guide è quello di stabilire uno star rating annuale con assoluta indipendenza ed integrità - dice Filip Boyen, ceo di Forbes Travel Guide - sostenendo coloro che esprimono il meglio nei propri settori".