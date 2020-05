Sandals firma il nuovo protocollo per la sicurezza degli ospiti

12:20

Si chiama Platinum Protocols of Cleanliness il nuovo protocollo di sicurezza messo a punto da Sandals Resorts International per tutelare la salute degli ospiti dei Sandals Resorts e dei Beaches Resorts in questo periodo di emergenza sanitaria.

Standard di sicurezza ottimale

“L’igiene, la salute e la sicurezza sono sempre state per noi le priorità numero uno – sostiene Paola Preda, Country Manager Italia di SRI -. Abbiamo implementato il nostro protocollo al fine di raggiungere uno standard di sicurezza ottimale proprio per consentire ai nostri ospiti di vivere il soggiorno in completa tranquillità” .



Il protocollo di sicurezza si basa sull’individuazione di 18 punti di contatto chiave, selezionati dopo una valutazione delle dinamiche della clientela all’interno del resort. Sono i seguenti: la lounge dedicata all’interno dell’aeroporto; i trasferimenti da e per i resort; le camere per gli ospiti; i ristoranti e i bar; la lavanderia e la pulizia in camera; i servizi d'élite inclusi i servizi maggiordomo e di concierge; la manutenzione; le attività disponibili tra cui gli sport acquatici; gli ascensori; le piscine; le vasche idromassaggio; i punti di accesso dello staff; i centri fitness e la Red Lane Spa; i bagni nelle aree pubbliche; l’aera dedicata ai fornitori; tutte le aree pubbliche tra cui le lobby e le spiagge; magazzini e uffici; i Kids camp e i parchi acquatici nei Beaches Resorts; i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.



Sanificazione costante dei punti di contatto

Tutti questi punti verranno sanificati in modo continuativo, con un sistema di controllo che prevede minimo tre ispezioni al giorno. Per la sanificazione delle camere verranno utilizzati disinfettanti per uso ospedaliero; dispositivi elettrici per una pulizia approfondita; apparecchi di illuminazione a Led Uv per ispezionare il livello di pulizia; sanificazione dei condotti dell'aria ad ogni arrivo e ad ogni partenza degli ospiti. Sarà inoltre effettuata una pulizia settimanale a vapore per la sanificazione della moquette e gli ospiti avranno a disposizione gel e saponi antibatterici.



Check-in online e distanziamento sociale

Avranno inoltre l possibilità di fare il check-in online da casa, mentre per quanto riguarda il distanziamento sociale i transfer da/per l’aeroporto avranno un numero contingentato di persone; verrà creata una distanza di sicurezza tra i tavoli dei ristoranti e tra gli ombrelloni e i lettini in spiaggia; l’accesso agli ascensori sarà limitato e avrà un numero massimo di persone; il welcome avverrà con un cenno del capo e un sorriso e non con una stretta di mano; i membri del personale avranno a disposizione percorsi alternativi all’interno dei resort.



Corsi di formazione ad hoc

È inoltre previsto il controllo della temperatura e corsi di formazione per lo staff sulle misure preventive e i protocolli aggiuntivi per la sicurezza. Anche i fornitori e i partner seguiranno le nuove norme del Platinum Protocols of Cleanliness, limitando inoltre il numero delle consegne e il contatto fisico, sanificando tutti i punti di contatto, le attrezzature, gli spazi di stoccaggio e le aree di accesso e rimuovendo tutto l'imballaggio esterno nel momento di arrivo al resort.



Tutti gli standard di sicurezza adottati da SRI sono determinati secondo le direttive fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dal Centro per il Controllo e la Prevenzione della Malattie (CDC) e dai Ministri della Salute di ogni isola ove vi sono i Sandals e Beaches Resorts.