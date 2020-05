Property Managers Italia lancia il protocollo di pulizia per l'extra ricettivo

di Oriana Davini

16:42

Un protocollo per certificare l'igienizzazione di appartamenti, ville, aparthotel e case galleggiati: a lanciarlo sono Property Managers Italia, associazione nazionale di categoria del turismo residenziale, e Properly, piattaforma per la gestione della qualità e delle certificazioni.

Sul modello di quelli già introdotti in Portogallo e Spagna, il protocollo garantisce rigide regole che gli addetti alle pulizie dovranno seguire dopo ogni check out, prevedendo anche la possibilità di condividere informazione con l'ospite.



"Abbiamo messo a punto un protocollo di pulizia sicuro, certificato e verificabile - piega Stefano Bettanin, presidente di Property Managars Italia -. Le struttura extraricettive ancora di più in questo periodo garantiscono pulizia, privacy e sicurezza".