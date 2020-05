Vacanze italiane come investimento: l’iniziativa Sina Bonds

13:27

Un incremento di valore garantito nel tempo, un’iniziativa dedicata a chi desidera trascorrere le vacanze in Italia in sicurezza. Sono i concetti alla base dei Sina Bonds, che consentono di guadagnare sino al 30% del valore dell’investimento.

Pubblicità

Ogni bond, si legge su Hotelmag, ha un prezzo d’acquisto pari a 100 euro Iva inclusa ma escluse eventuali tasse di soggiorno, e dopo 7 giorni dalla data di acquisto il bond avrà un valore pari a 130 euro.



I Sina Bonds si possono utilizzare per se stessi, o possono essere ceduti a terzi come regalo. Il valore accumulato potrà essere speso per il pernottamento in qualsiasi albergo del gruppo Sina Hotels.



I termini e le condizioni prevedono che il Sina Bond sia acquistato entro il 30 giugno 2020 su un soggiorno da effettuare entro il 30 dicembre 2020; il titolo è valido per il pernottamento in albergo, e deve essere speso per intero, poiché non è rimborsabile. Inoltre, non può essere accumulato con altre promozioni e non è commissionabile.