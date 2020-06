Sandals rientra in scena, prima tappa il Grande Antigua Resort & Spa

11:44

È partito con la riapertura del Sandals Grande Antigua Resort & Spa, avvenuta lo scorso 4 giugno, il ritorno alla piena operatività di Sandals Resorts International.



“Durante l’ultimo periodo abbiamo lavorato affinché tutto fosse pronto per riaccogliere i nostri ospiti nel rispetto delle normative dettate dalle Istituzioni – afferma Paola Preda, country manager Italy di Sri –. La riapertura del Sandals Grande Antigua rappresenta un segnale positivo di ripresa e di voglia di tornare alla normalità”.



Dopo Antigua verranno progressivamente riattivati i Sandals Resorts (per coppie di adulti) e Beaches Resorts (per famiglie) situate in Giamaica, Bahamas, Barbados, St. Lucia, Grenada e Turks&Caicos. “Tutte le proprietà Sandals e Beaches Resorts – si legge in una nota - predisporranno il Platinum Protocols of Cleanliness, la serie di misure specifiche volte alla tutela della salute degli ospiti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.