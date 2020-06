Debellini, Th Resorts: “Scommettiamo sulla montagna per la ripartenza”

13:28

"La montagna, proprio per i suoi grandi spazi aperti che permettono il mantenimento del distanziamento sociale e lo svolgimento delle attività outdoor, sembrerebbe essere una delle mete preferite dai turisti dopo il lockdown". Graziano Debellini, presidente di Th Resorts, sa che in questa fase di ripartenza le destinazioni ad alta quota si candidano a diventare il punto di riferimento delle vacanze sicure.

Dal Villaggio Olimpico in Piemonte all'Hotel Greif in Alto Adige saranno 6 le strutture del segmento su cui il gruppo ha deciso di puntare: "Noi come azienda nasciamo in montagna e abbiamo una posizione di leadership in questo segmento con una quota di mercato pari al 23% circa e da sempre - precisa - abbiamo presente i punti di forza di questa vacanza".



Formazione anti Covid

Passaggio essenziale della ripartenza sarà comunque la formazione del personale: "Tutti i nostri collaboratori - spiega Debellini - stanno seguendo una formazione specifica sui protocolli di prevenzione, igiene e sicurezza" e "in ogni struttura abbiamo introdotto la figura del 'care manager', personale dedicato a verificare il rispetto di tutti i protocolli".



Amina D'Addario