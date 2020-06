Falkensteiner accelera: cinque strutture in più entro il 2022

11:43

L’emergenza Covid non ferma i progetti di sviluppoi di Falkensteiner Hotels & Residences. “Insieme ai nostri partner - spiega il ceo del Gruppo, Otmar Michaeler (nella foto a sinistra vicino a Erich e Andreas Falkensteiner) – apriremo cinque strutture entro il 2022, in destinazioni di grande domanda come Alto Adige, Sicilia e Cortina D’Ampezzo in occasione delle prossime Olimpiadi Invernali del 2026”.

Il Club calabrese

È prevista per luglio l'inaugurazione del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria, il quattro stelle nei pressi di Tropea, a soli 15 minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme. Delle 588 camere originarie 218 sono state completamente rinnovate.



Sempre a luglio apre anche il Falkensteiner Hotel & Spa Anterselva in Alto Adige, con 23 nuove camere che portano il totale a 70, oltre al rinnovamento esterno e del ristorante.

È invece stato affidato al celebre architetto Matteo Thun il progetto del Falkensteiner Hotel Kronplatz, che sorgerà a Plan de Corones, in Alto Adige, e sarà aperto a novembre 2020, con 97 camere e una grande spa.



Sempre di Matteo Thun è il progetto Jesolo Living Apartments di Jesolo, un complesso turistico up level di 42 appartamenti in vendita, abitabili a partire da inizio 2021.



I piani per il 2021 e il 2022

In Sicilia, poi, lo sguardo va verso Licata con l’apertura ad aprile 2022 del nuovo Falkensteiner Hotel Licata con 192 camere, progettato dallo studio di architettura Vudafieri Saverino Partners di Milano. Infine il cronoprogramam prevede, per dicembre 2022, l’inaugurazione in Veneto del Falkensteiner Hotel Cortina.



Per essere più vicino al trade italiano il gruppo ha deciso di aprire da quest’anno un ufficio a Milano, cui farà capo il team marketing & comunicazione.