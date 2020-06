08:57

Quanto costerà andare in vacanza quest'anno? Se da un lato la riduzione della domanda spinge verso un ribasso dei prezzi, l'aumento dei costi legato all'emergenza Covid porterebbe a un aumento delle tariffe.



Una prima risposta sembra arrivare dai monitoraggi sui mesi estivi, che indicano una rotta ormai tracciata: la nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il palyer in alto) riporta i dati sull'andamento delle tariffe per il prodotto Italia. Che mettono anche in chiaro come l'emergenza per il turismo sia tutt'altro che finita.