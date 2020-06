Uvet Hotel Company, online il nuovo sito

10:58

È online il nuovo sito di Uvet Hotel Company. La società del gruppo Uvet, specializzata nella gestione di hotel e resort, ha inserito nuove funzionalità e sviluppato un concept innovativo che lega la prenotazione della struttura alberghiera al tipo di esperienza che vuole vivere il cliente.

Il portale, ottimizzato per ogni dispositivo, permette infatti di scegliere la vacanza anche in base all’esperienza e alla tipologia. È possibile scegliere tra: Sole e mare, Relax & Spa, Arte e cultura, Fuga di coppia e Avventura. Nella sezione ‘esperienze’, inoltre, le strutture alberghiere sono divise tra quattro categorie: Explore, Gourmet, Relax e Sport.



“Uvet Hotel Company è sempre orientata verso l’innovazione ed è così anche per quanto riguarda il nuovo portale. Uvet Hotel Company, infatti, oltre a riaprire in sicurezza i propri resort ha anche investito per sviluppare il nuovo sito web ancor più adatto alle esigenze dei nostri clienti – spiega Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company -. Ma non investiamo solo nella riapertura delle strutture e nel potenziamento delle tecnologie, perché siamo anche alla ricerca di nuovi hotel e resort in Italia e all’estero per poter offrire un ventaglio sempre più ricco di esperienze e destinazioni”.



Nella sezione “magazine”, infine, è possibile conoscere tutte le news legate alle destinazioni.